Điểm tin 21h: Đèo Khánh Lê nứt toác | Thông tuyến quốc lộ 1 qua Đăk Lăk
Thứ bảy, 22/11/2025, 17:10 (GMT+7)

Hãng bay vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng lũ; Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam...

Phương Nghi

