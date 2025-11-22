Thứ bảy, 22/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đèo Khánh Lê nứt toác | Thông tuyến quốc lộ 1 qua Đăk Lăk
Hãng bay vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng lũ; Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 72 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk còn 4 xã, phường ngập nặng
- 01:18 Đèo Khánh Lê nứt toác
- 02:02 Thông tuyến quốc lộ 1 qua Đăk Lăk
- 02:56 Hãng bay vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng lũ
- 03:46 TP HCM chi viện y tế vùng lũ miền Trung
- 04:23 Tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị
- 05:13 Cựu cục phó an toàn thực phẩm và 13 người bị khởi tố
- 06:09 Trung Quốc đưa tranh cãi với Nhật Bản lên LHQ
- 06:55 Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chịu được vụ nổ hạt nhân
- 07:50 Lũ các sông đang xuống
- 08:26 Đồng Nai yêu cầu Lâm Đồng cung cấp thông tin thủy điện xả lũ
- 09:08 Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, Đăk Lăk nhiều nơi còn ngập sâu
- 09:51 Rau xanh, hải sản từ miền Trung - Tây Nguyên bị gián đoạn vì lũ
- 10:43 Hà Nội mời đầu tư khu đô thị hơn 2.500 tỷ phía tây nam
- 11:33 Căn hộ tăng giá cả tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư chỉ đủ 'về bờ'
- 12:18 Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam
- 13:11 Du khách Nhật Bản đánh đồng hương tử vong tại TP HCM
- 14:20 Ông Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình