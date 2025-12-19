Điểm tin 17h: Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên | 10 công trình y tế đồng loạt khởi công, khánh thành cả nước

Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được đề nghị giảm án dù không kháng cáo; Nhật Bản nâng lãi suất lên cao nhất 30 năm...