Thứ sáu, 19/12/2025, 16:35 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên | 10 công trình y tế đồng loạt khởi công, khánh thành cả nước
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được đề nghị giảm án dù không kháng cáo; Nhật Bản nâng lãi suất lên cao nhất 30 năm...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 10 công trình y tế đồng loạt khởi công, khánh thành cả nước
- 01:05 Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên
- 01:59 Bộ Y tế đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung
- 02:49 4.000 trẻ em Việt Nam thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết mới
- 03:44 7 trường quân đội công bố tổ hợp xét tuyển năm 2026
- 04:35 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được đề nghị giảm án dù không kháng cáo
- 05:27 Cụ bà giả chết khi bị cháu ruột chích điện, cướp vàng
- 06:12 Liên Hợp Quốc hỗ trợ khẩn cấp 2,6 triệu USD cho Việt Nam
- 06:56 Nhật Bản nâng lãi suất lên cao nhất 30 năm