Thứ sáu, 19/12/2025, 16:35 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thái Lan phá kỷ lục HC vàng của Việt Nam ở SEA Games | Khởi động hai khu công nghiệp 2.000 ha cạnh sân bay Long Thành
Cách chức Hiệu trưởng, hiệu phó vụ 41 học sinh ngộ độc bữa ăn bán trú; VKS: Hợp đồng vay tiền mua biệt thự NovaWorld Phan Thiết 'vi phạm điều cấm'...
- 00:12 Thái Lan phá kỷ lục HC vàng của Việt Nam ở SEA Games
- 01:01 Khởi động hai khu công nghiệp 2.000 ha cạnh sân bay Long Thành
- 01:54 Cách chức Hiệu trưởng, hiệu phó vụ 41 học sinh ngộ độc bữa ăn bán trú
- 02:42 VKS: Hợp đồng vay tiền mua biệt thự NovaWorld Phan Thiết 'vi phạm điều cấm'
- 03:34 Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 900 tỷ USD
- 04:31 Chứng khoán lấy lại mốc 1.700 điểm
- 05:32 Tập đoàn FLC sắp rời sàn chứng khoán
- 06:25 Mỹ đình chỉ chương trình xổ số thẻ xanh
- 07:14 Australia sẽ tiêu hủy hàng trăm nghìn khẩu súng sau thảm kịch Bondi
- 08:15 10 công trình y tế đồng loạt khởi công, khánh thành cả nước
- 09:07 Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên
- 10:02 Bộ Y tế đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung
- 10:51 4.000 trẻ em Việt Nam thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết mới
- 11:46 7 trường quân đội công bố tổ hợp xét tuyển năm 2026
- 12:37 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được đề nghị giảm án dù không kháng cáo
- 13:29 Cụ bà giả chết khi bị cháu ruột chích điện, cướp vàng
- 14:14 Liên Hợp Quốc hỗ trợ khẩn cấp 2,6 triệu USD cho Việt Nam
- 14:58 Nhật Bản nâng lãi suất lên cao nhất 30 năm