Thứ bảy, 20/12/2025, 18:30 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc để ổn định nguồn điện | Chính quyền Trump bắt đầu công bố hồ sơ Epstein
Việt Nam đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33; Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết...
- 00:12 Việt Nam đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33
- 01:09 Khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc để ổn định nguồn điện
- 02:07 Chi trả chế độ cho gần 80.000 người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy
- 03:03 Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết
- 03:45 Dự kiến siết đường từ 'trường' lên 'đại học'
- 04:40 Dự kiến cấm dùng từ 'quốc tế', 'quốc gia' khi đặt tên trường đại học
- 05:35 7 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá bị bắt
- 06:23 Sàn HoSE sắp thêm cổ phiếu ngân hàng
- 07:19 Chính quyền Trump bắt đầu công bố hồ sơ Epstein
- 08:09 Campuchia cáo buộc F-16 Thái Lan phá hủy cầu huyết mạch
- 08:56 Tấn công bằng dao, bom khói ở ga tàu Đài Loan khiến ba người chết