Điểm tin 21h: Loạt khu đất ở Hà Nội lên sàn đấu giá cuối năm | Dự kiến siết đường từ 'trường' lên 'đại học'

Việt Nam đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33; Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết...