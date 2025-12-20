Thứ bảy, 20/12/2025, 18:30 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Loạt khu đất ở Hà Nội lên sàn đấu giá cuối năm | Dự kiến siết đường từ 'trường' lên 'đại học'
Việt Nam đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33; Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết...
- 00:12 Bế mạc SEA Games 33
- 00:56 Lượng chung cư dọc vành đai TP HCM tăng gấp ba sau một thập kỷ
- 01:51 Loạt khu đất ở Hà Nội lên sàn đấu giá cuối năm
- 03:00 Xe tải bốc cháy trên phố Hà Nội
- 03:43 Việt Nam đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33
- 04:40 Khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc để ổn định nguồn điện
- 05:38 Chi trả chế độ cho gần 80.000 người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy
- 06:34 Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết
- 07:16 Dự kiến siết đường từ 'trường' lên 'đại học'
- 08:11 Dự kiến cấm dùng từ 'quốc tế', 'quốc gia' khi đặt tên trường đại học
- 09:06 7 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá bị bắt
- 09:54 Sàn HoSE sắp thêm cổ phiếu ngân hàng
- 10:49 Chính quyền Trump bắt đầu công bố hồ sơ Epstein
- 11:40 Campuchia cáo buộc F-16 Thái Lan phá hủy cầu huyết mạch
- 12:27 Tấn công bằng dao, bom khói ở ga tàu Đài Loan khiến ba người chết