Thứ hai, 8/12/2025, 17:22 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa | Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử
TP HCM giao Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ; Hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận
- 01:18 TP HCM giao Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ
- 02:12 Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử
- 03:17 Hà Nội có thể phá dỡ, cải tạo chung cư cũ nếu 75% chủ nhà đồng ý
- 04:26 Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa
- 05:12 Malaysia chính thức kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao
- 06:30 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù
- 07:55 Giám định ADN: Thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An