Điểm tin
Điểm tin 17h: Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa | Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử
Thứ hai, 8/12/2025, 17:22 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa | Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử

TP HCM giao Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ; Hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa | Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử