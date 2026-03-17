Thứ ba, 17/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh hàng đầu Iran | Ông Mojtaba Khamenei 'thoát chết trong gang tấc' khi Mỹ, Israel tập kích
Thủ tướng Israel đăng video chúc mừng dịp lễ của người Iran; Mỹ muốn kêu gọi toàn cầu tham gia cuộc chiến chống Iran;...
- 00:12 Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh hàng đầu Iran
- 01:05 Ông Mojtaba Khamenei 'thoát chết trong gang tấc' khi Mỹ, Israel tập kích
- 02:05 Thủ tướng Israel đăng video chúc mừng dịp lễ của người Iran
- 02:58 Mỹ muốn kêu gọi toàn cầu tham gia cuộc chiến chống Iran
- 03:57 Hơn 200 lính Mỹ bị thương sau 16 ngày chiến sự với Iran
- 05:04 Giá xăng tại Mỹ lên cao nhất gần 3 năm
- 06:01 Ông Trump bị sốc trước đòn trả đũa của Iran
- 06:52 Người Iran đổ sang biên giới Iraq mua lương thực, xin giúp đỡ
- 07:42 Trung Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Iran
- 08:32 Việt Nam muốn tiếp cận nguồn dầu xuất kho dự trữ của Nhật Bản
- 09:58 Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3
- 10:48 Hai bố con Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Đức Giang bị bắt
- 11:50 Cổ phiếu Đức Giang bị bán tháo
- 12:58 Bộ Giáo dục sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm
- 13:52 Cuba mất điện toàn quốc