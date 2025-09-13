Thứ bảy, 13/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hơn trăm nghìn iPhone 17 được đặt mua tại Việt Nam ngày đầu | 4 người trong gia đình bị sát hại
Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh; Nepal giải tán quốc hội...
Nội dung chính
- 00:13 Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh
- 01:02 Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ xin nghỉ công tác
- 01:50 Hơn trăm nghìn iPhone 17 được đặt mua tại Việt Nam ngày đầu
- 02:55 Nhóm 'cá mập' dẫn dắt thị trường chứng khoán
- 03:49 4 người trong gia đình bị sát hại
- 05:25 Nepal giải tán quốc hội
- 06:21 Kỳ vọng của người Nepal với Thủ tướng lâm thời Karki
