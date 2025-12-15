Thứ hai, 15/12/2025, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc | Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng
Boeing 787 Dreamliner rời Tân Sơn Nhất bay tới Long Thành; Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Tổng Bí thư: Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền
- 01:13 Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng
- 02:18 Boeing 787 Dreamliner rời Tân Sơn Nhất bay tới Long Thành
- 03:27 Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc
- 04:42 Căn hộ ở chung cư Đại Thanh bốc cháy dữ dội
- 05:24 Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ
- 06:06 Campuchia có thể đã tịch thu thiết giáp chủ lực của Thái Lan
- 06:58 Kẻ xả súng ở Australia từng bị an ninh theo dõi vì liên hệ với IS