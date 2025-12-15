Điểm tin 17h: Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc | Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng

Boeing 787 Dreamliner rời Tân Sơn Nhất bay tới Long Thành; Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ...