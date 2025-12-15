Thứ hai, 15/12/2025, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Shark Bình bị điều tra thêm tội trốn thuế | Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo xác minh dự án thiện nguyện Nuôi Em
Boeing 787 Dreamliner rời Tân Sơn Nhất bay tới Long Thành; Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ...
- 00:12 Bà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỷ đồng ở khu đất Bến Vân Đồn
- 02:06 Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo xác minh dự án thiện nguyện Nuôi Em
- 03:32 Shark Bình bị điều tra thêm tội trốn thuế
- 05:18 Việt Nam hạ Philippines, vào chung kết SEA Games 33
- 06:00 Việt Nam khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi khu vực giao tranh Campuchia - Thái Lan
- 06:58 Nga kiện công ty Bỉ, đòi bồi thường hơn 229 tỷ USD
- 07:59 Tổng Bí thư: Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền
- 09:01 Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị kiểm điểm
- 10:08 Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng
- 11:14 Boeing 787 Dreamliner rời Tân Sơn Nhất bay tới Long Thành
- 12:22 Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc
- 13:38 Căn hộ ở chung cư Đại Thanh bốc cháy dữ dội
- 14:20 Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ
- 15:02 Campuchia có thể đã tịch thu thiết giáp chủ lực của Thái Lan
- 15:54 Kẻ xả súng ở Australia từng bị an ninh theo dõi vì liên hệ với IS