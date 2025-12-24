Thứ tư, 24/12/2025, 16:54 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP HCM dự kiến từ 2027 | Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng
Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành; Đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP HCM dự kiến từ 2027
- 01:25 Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng
- 02:19 Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành
- 03:25 Đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
- 04:09 Giá ớt đắt ngang thịt bò
- 05:13 Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng
- 06:15 Đề xuất mở đường rộng 60 m nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3
- 07:11 Phí ra biển ôtô tại Hà Nội, TP HCM có thể giảm còn 14 triệu đồng
- 08:01 VN-Index lập kỷ lục mới
- 09:01 Hai cựu phó chánh án bị phạt 3-7 năm tù vì nhận hối lộ
- 10:04 Cựu biên tập viên ảnh AP lên tiếng về người chụp bức 'Em bé Napalm'
- 10:54 Nga phát lệnh bắt cựu Vua cờ Kasparov
- 11:49 Tỷ phú Trung Quốc mất gần nửa tài sản vì cơn sốt Labubu hạ nhiệt
- 13:17 Campuchia - Thái Lan tập kích nhau trước thềm đàm phán