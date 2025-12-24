Điểm tin 17h: Hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP HCM dự kiến từ 2027 | Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành; Đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày;...