Thứ tư, 24/12/2025, 16:54 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Gần 59.000 bài thi IELTS được nâng điểm | USD mất 10%, xuống thấp nhất hơn 20 năm
'Ủng hộ hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày nhưng đề nghị công bố sớm'; 'Chạy án' cho người liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng...
- 00:13 Phó chủ tịch Quốc hội: Chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp tỉnh, xã
- 01:23 TP HCM mưa lớn dịp Giáng sinh
- 02:17 'Ủng hộ hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày nhưng đề nghị công bố sớm'
- 03:12 Người Việt trung bình chi hơn 7 triệu đồng một năm cho y tế
- 04:11 Gần 59.000 bài thi IELTS được nâng điểm
- 05:23 'Chạy án' cho người liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
- 06:06 Lần đầu ngành thuế thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng
- 07:10 USD mất 10%, xuống thấp nhất hơn 20 năm
- 08:07 Động đất hơn 6 độ làm rung chuyển đảo Đài Loan
- 08:52 Ông Zelensky công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine
- 10:02 Campuchia, Thái Lan bắt đầu đàm phán ngừng bắn
- 10:54 Hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP HCM dự kiến từ 2027
- 12:06 Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng
- 13:00 Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành
- 14:06 Đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
- 14:50 Giá ớt đắt ngang thịt bò
- 15:54 Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng
- 16:56 Đề xuất mở đường rộng 60 m nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3
- 17:52 Phí ra biển ôtô tại Hà Nội, TP HCM có thể giảm còn 14 triệu đồng
- 18:42 VN-Index lập kỷ lục mới
- 19:42 Hai cựu phó chánh án bị phạt 3-7 năm tù vì nhận hối lộ
- 20:45 Cựu biên tập viên ảnh AP lên tiếng về người chụp bức 'Em bé Napalm'
- 21:35 Nga phát lệnh bắt cựu Vua cờ Kasparov
- 22:30 Tỷ phú Trung Quốc mất gần nửa tài sản vì cơn sốt Labubu hạ nhiệt
- 23:58 Campuchia - Thái Lan tập kích nhau trước thềm đàm phán