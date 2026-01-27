Điểm tin 17h: Hà Nội hỗ trợ tối đa 5,3 tỷ đồng để thu hút nhân tài | Xếp hàng chờ mua bạc 'trên giấy'

Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử; Mật chà là bị nghi chứa nguồn lây virus Nipah cho điều dưỡng tại Ấn Độ...