Thứ ba, 27/1/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hà Nội hỗ trợ tối đa 5,3 tỷ đồng để thu hút nhân tài | Xếp hàng chờ mua bạc 'trên giấy'
Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử; Mật chà là bị nghi chứa nguồn lây virus Nipah cho điều dưỡng tại Ấn Độ...
- 00:12 Hà Nội hỗ trợ tối đa 5,3 tỷ đồng để thu hút nhân tài
- 01:11 Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới hơn 4 triệu tỷ đồng
- 02:21 Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử
- 03:17 Xếp hàng chờ mua bạc 'trên giấy'
- 04:13 Cảnh sát đột kích xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất ở TP HCM
- 04:58 Công an treo thưởng thông tin tố giác hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai
- 05:53 Mật chà là bị nghi chứa nguồn lây virus Nipah cho điều dưỡng tại Ấn Độ