Điểm tin
Điểm tin 21h: Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045 | Quy hoạch chống ngập ở TP HCM 'đã lạc hậu'
Thứ ba, 27/1/2026, 17:05 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045 | Quy hoạch chống ngập ở TP HCM 'đã lạc hậu'

Đề xuất xây cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa; Hà Nội định hướng 9 cực phát triển;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045 | Quy hoạch chống ngập ở TP HCM 'đã lạc hậu'