Thứ ba, 27/1/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045 | Quy hoạch chống ngập ở TP HCM 'đã lạc hậu'
Đề xuất xây cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa; Hà Nội định hướng 9 cực phát triển;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng trên 11% mỗi năm đến 2045
- 01:25 Hà Nội định hướng 9 cực phát triển
- 03:02 Quy hoạch chống ngập ở TP HCM 'đã lạc hậu'
- 03:54 Đề xuất xây cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa
- 04:41 Bộ Y tế yêu cầu dừng bán 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố
- 05:49 Chứng khoán nối dài chuỗi giảm sáu phiên liên tiếp
- 06:53 Chủ công ty dược hối lộ 71 tỷ cho sếp nhiều bệnh viện để 'đỡ bị gây khó dễ'
- 07:59 Hà Nội hỗ trợ tối đa 5,3 tỷ đồng để thu hút nhân tài
- 08:58 Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới hơn 4 triệu tỷ đồng
- 10:09 Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử
- 11:04 Xếp hàng chờ mua bạc 'trên giấy'
- 12:00 Cảnh sát đột kích xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất ở TP HCM
- 12:46 Công an treo thưởng thông tin tố giác hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai
- 13:38 Mật chà là bị nghi chứa nguồn lây virus Nipah cho điều dưỡng tại Ấn Độ