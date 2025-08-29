Thứ sáu, 29/8/2025, 17:14 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hà Nội dự kiến mở rộng diện cấm phương tiện gây ô nhiễm | Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa lớn dịp lễ 2/9; Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9...
