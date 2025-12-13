Điểm tin
Điểm tin 17h: Hà Nội đặt chỉ tiêu 80% số ngày trong năm có không khí 'sạch' | Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom
Thứ bảy, 13/12/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Hà Nội đặt chỉ tiêu 80% số ngày trong năm có không khí 'sạch' | Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom

Giá vàng miếng vượt 156 triệu đồng; Canada tung 1,2 tỷ USD hút nhân tài khi Mỹ siết nhập cư...

