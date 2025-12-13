Thứ bảy, 13/12/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hà Nội đặt chỉ tiêu 80% số ngày trong năm có không khí 'sạch' | Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom
Giá vàng miếng vượt 156 triệu đồng; Canada tung 1,2 tỷ USD hút nhân tài khi Mỹ siết nhập cư...
- 00:11 Tổng kết SEA Games 33 tính đến chiều ngày 13/12
- 01:20 Đề xuất vé xe buýt 1-3 ngày, dùng chung metro ở TP HCM
- 02:15 Hà Nội bắt đầu vận hành Trung tâm điều khiển giao thông
- 03:10 Hà Nội đặt chỉ tiêu 80% số ngày trong năm có không khí 'sạch'
- 04:04 Hà Nội sẽ triển khai hai siêu dự án gần 1,8 triệu tỷ đồng
- 05:03 Trường xin lỗi vụ 'bằng đại học nước ngoài' vô hiệu ở Việt Nam
- 05:48 Ôtô tải tông nhau, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải đóng đường
- 06:13 Giá vàng miếng vượt 156 triệu đồng
- 07:16 Canada tung 1,2 tỷ USD hút nhân tài khi Mỹ siết nhập cư
- 08:05 Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom
- 08:57 Ông Hun Sen khuyến cáo đình chỉ mọi hoạt động qua lại biên giới với Thái Lan