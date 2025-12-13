Thứ bảy, 13/12/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Nhập khẩu dừa, cau tăng trên 300% | Campuchia - Thái Lan tiếp tục giao tranh sau cuộc điện đàm của ông Trump
Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối ngày 13/12; Đề xuất vé xe buýt 1-3 ngày, dùng chung metro ở TP HCM;...
- 00:11 Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối ngày 13/12
- 01:21 Nhập khẩu dừa, cau tăng trên 300%
- 02:22 Campuchia - Thái Lan tiếp tục giao tranh sau cuộc điện đàm của ông Trump
- 03:12 Đề xuất vé xe buýt 1-3 ngày, dùng chung metro ở TP HCM
- 04:06 Hà Nội bắt đầu vận hành Trung tâm điều khiển giao thông
- 05:01 Hà Nội đặt chỉ tiêu 80% số ngày trong năm có không khí 'sạch'
- 05:55 Hà Nội sẽ triển khai hai siêu dự án gần 1,8 triệu tỷ đồng
- 06:55 Trường xin lỗi vụ 'bằng đại học nước ngoài' vô hiệu ở Việt Nam
- 07:40 Ôtô tải tông nhau, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải đóng đường
- 08:05 Giá vàng miếng vượt 156 triệu đồng
- 09:07 Canada tung 1,2 tỷ USD hút nhân tài khi Mỹ siết nhập cư
- 09:57 Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục ném bom
- 10:49 Ông Hun Sen khuyến cáo đình chỉ mọi hoạt động qua lại biên giới với Thái Lan