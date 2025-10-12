Chủ nhật, 12/10/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giảm thuế 30% cho doanh nghiệp bị thiệt hại ngập lụt | Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'tiêu chuẩn kép' khi nâng thuế
Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả; Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ...
- 00:13 Giảm thuế 30%, gia hạn nộp 2 năm cho doanh nghiệp bị thiệt hại ngập lụt
- 01:32 Lũ sông Cầu xuống dưới báo động ba, còn 7.600 nhà ngập
- 02:38 Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả
- 03:25 Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ
- 04:19 Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'tiêu chuẩn kép' khi nâng thuế
- 05:07 Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Mexico, ít nhất 41 người chết