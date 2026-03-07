Thứ bảy, 7/3/2026, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít | FLC thông báo cổ phiếu giao dịch trở lại
Giá vàng thế giới tăng mạnh, dầu thô vượt 90 USD; Thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh nghi nhiễm mảnh thủy tinh...
- 00:13 Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít
- 02:00 FLC thông báo cổ phiếu giao dịch trở lại
- 03:31 Hãng hàng không lớn nhất UAE khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông
- 04:55 Thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh nghi nhiễm mảnh thủy tinh
- 06:04 Giá vàng thế giới tăng mạnh, dầu thô vượt 90 USD
- 07:24 Cách các nước đối phó cú sốc năng lượng từ Trung Đông