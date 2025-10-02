Thứ năm, 2/10/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá xăng, dầu cùng tăng | Ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng
Đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày; Mua bán tiền số đang hình thành 'chợ đen' quy mô lớn;...
- 00:12 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 00:59 Ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng
- 01:56 Đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày
- 02:42 Mua bán tiền số đang hình thành 'chợ đen' quy mô lớn
- 03:46 36 người chết, thiệt hại hơn 11.400 tỷ đồng do bão Bualoi
- 04:47 TP HCM bổ sung 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài
- 05:41 Thứ trưởng Hồ Văn Niên làm Bí thư Quảng Ngãi
- 06:25 Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi ở VCK U23 châu Á 2026
- 07:32 'Số doanh nghiệp bán dẫn tại Việt Nam tăng gấp đôi sau ba năm'
- 08:08 TP HCM lên kế hoạch kiểm định 186 chung cư xuống cấp, hư hỏng
- 09:01 Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia