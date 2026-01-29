Thứ năm, 29/1/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h:
3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp gộp trước Tết Bính Ngọ; Nhiều trường ở TP HCM dừng ăn bán trú...
- 00:12 Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
- 01:05 Thủ tướng yêu cầu trình phương án tăng lương cơ sở trong tháng 3
- 02:08 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp gộp trước Tết Bính Ngọ
- 03:03 Giá vàng trong nước tăng hơn 7 triệu đồng
- 04:07 Giá xăng lên sát 19.000 đồng một lít
- 04:48 Buộc thôi việc giảng viên Sư phạm dùng bằng tiến sĩ giả
- 05:36 Loạt tỉnh, thành chọn Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10
- 06:18 Nhiều trường ở TP HCM dừng ăn bán trú
- 07:14 Trung Quốc tử hình 11 thành viên băng đảng lừa đảo