Điểm tin
Điểm tin 17h: Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng | Sa Pa, Phú Quốc 'cháy' phòng dịp Tết
Thứ bảy, 14/2/2026, 17:14 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng | Sa Pa, Phú Quốc 'cháy' phòng dịp Tết

Sa Pa, Phú Quốc 'cháy' phòng dịp Tết; Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng | Sa Pa, Phú Quốc 'cháy' phòng dịp Tết