Thứ hai, 18/8/2025, 16:57 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng | Ông Trump: Ukraine không thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO
Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ; Đề xuất KOL có vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ
- 01:16 Người 'có tầm ảnh hưởng' được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt, từ 15/8
- 02:29 Đề xuất KOL có vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông
- 03:43 Tổng giám đốc Thaco từ chức
- 04:38 Nhiều trường ở TP HCM lùi giờ vào lớp 15-30 phút
- 05:27 Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng
- 06:23 Ông Trump: Ukraine không thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO
- 07:43 Nga tập kích tên lửa vào Ukraine trước cuộc gặp Trump - Zelensky
