Thứ hai, 18/8/2025, 16:57 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng | Bộ Công an khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1
Viettel đầu tư một tỷ USD cho hai trung tâm về công nghệ; Đề xuất KOL có vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông...
- 00:12 Phó thủ tướng: Cần cơ chế loại trừ cán bộ đức mỏng, tài thấp nhưng đa mưu
- 01:14 Bộ Công an khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1
- 02:05 Viettel đầu tư một tỷ USD cho hai trung tâm về công nghệ
- 02:53 Lần đầu có sách dạy tài chính cho học sinh lớp 1-12
- 03:39 Kiến nghị sớm thêm thuốc BHYT để giảm gánh nặng cho bệnh nhân
- 04:26 Thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng
- 05:29 Ukraine cáo buộc Nga 'khiêu khích' trước cuộc gặp Trump - Zelensky
- 06:43 Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ
- 07:47 Người 'có tầm ảnh hưởng' được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt, từ 15/8
- 08:59 Đề xuất KOL có vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông
- 10:14 Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng
- 11:09 Tổng giám đốc Thaco từ chức
- 12:04 Nhiều trường ở TP HCM lùi giờ vào lớp 15-30 phút
- 12:42 Ông Trump: Ukraine không thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO
- 14:02 Nga tập kích tên lửa vào Ukraine trước cuộc gặp Trump - Zelensky
