Thứ năm, 1/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá vàng, bạc thế giới quay đầu giảm phiên cuối năm | TP HCM hỗ trợ 100% phí BHYT cho 6 nhóm từ 2026
Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ; Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026...
- 00:12 Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ
- 01:12 TP HCM hỗ trợ 100% phí BHYT cho 6 nhóm từ 2026
- 02:23 Giám đốc doanh nghiệp đặt túi tiền 10 tỷ đồng sau cửa nhà quyền cục trưởng
- 04:17 Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026
- 05:37 Giá vàng, bạc thế giới quay đầu giảm phiên cuối năm
- 06:45 Nga tố Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người chết
- 07:51 Nổ lớn ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thiệt mạng