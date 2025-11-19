Thứ tư, 19/11/2025, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Gia Lai, Đăk Lăk nguy cơ ngập sâu, sạt lở | Xuân Son tái xuất
Điều tàu hàng trấn giữ hai cầu đường sắt Bắc Nam; Đề xuất Nhà nước thu hồi đất khi một nửa chủ sở hữu đồng ý...
- 00:13 Nước các sông ở Gia Lai, Đăk Lăk lên nhanh, nguy cơ gây ngập sâu, sạt lở
- 01:14 Điều tàu hàng trấn giữ hai cầu đường sắt Bắc Nam
- 02:07 Đèo An Khê nối Quy Nhơn với Pleiku sạt lở
- 03:05 Đề xuất Nhà nước thu hồi đất khi một nửa chủ sở hữu đồng ý
- 03:51 TP HCM miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh, người cao tuổi
- 04:45 Điểm đầu Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ nằm trong Công viên 23/9
- 05:39 TP HCM sắp mở bán hơn 900 căn nhà ở xã hội giá 22 triệu đồng mỗi m2
- 06:43 Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng
- 07:46 Hôm nay Xuân Son tái xuất ở tuyển Việt Nam
- 08:42 Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' với tội phạm lừa đảo
- 09:32 Campuchia nói nhóm phạm nhân nổ súng trốn khỏi tòa là người Việt