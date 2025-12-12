Điểm tin
Thứ sáu, 12/12/2025, 17:09 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Giá bạc miếng lập mốc 2,4 triệu đồng một lượng | Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải bị khởi tố tội giết người

Người dân có thể không cần mang giấy tờ khi tham gia giao thông; Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt...

Phương Nghi

