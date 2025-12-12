Thứ sáu, 12/12/2025, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá bạc miếng lập mốc 2,4 triệu đồng một lượng | Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải bị khởi tố tội giết người
Người dân có thể không cần mang giấy tờ khi tham gia giao thông; Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt...
- 00:13 Tổng kết SEA Games 33 tính đến chiều 12/12
- 01:01 Người dân có thể không cần mang giấy tờ khi tham gia giao thông
- 01:46 Giá bạc miếng lập mốc 2,4 triệu đồng một lượng
- 02:42 VN-Index giảm mạnh nhất gần hai tháng
- 03:30 Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải bị khởi tố tội giết người
- 04:07 Dự kiến thêm bốn nhóm giáo viên được tuyển thẳng, hưởng phụ cấp đặc biệt
- 05:01 Thủ tướng yêu cầu thu hồi suất mua nhà ở xã hội nếu phát hiện kê khai sai
- 05:49 Cao tốc rút ngắn đường TP HCM - Đà Lạt dự kiến về đích năm 2027
- 06:49 Hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Tây Ninh
- 07:31 Giá bất động sản Tây Ninh tăng gần gấp rưỡi sau một năm
- 08:30 Đà Nẵng thưởng tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ xuất sắc
- 09:27 Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM được hưởng án treo
- 10:25 Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho bị truy nã đặc biệt vì nhận hối lộ
- 11:13 Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt