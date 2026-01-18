Chủ nhật, 18/1/2026, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh | Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland
Cầu Cần Giờ, Cát Lái xóa thế 'lụy phà' 2 cửa ngõ TP HCM; Lãnh tụ Iran nói hàng nghìn người chết trong biểu tình...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Cầu Cần Giờ, Cát Lái xóa thế 'lụy phà' 2 cửa ngõ TP HCM
- 01:34 Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh
- 02:23 Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn tắc sau cháy xe tải
- 03:02 Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh
- 04:00 Hơn 70 đại học công bố lịch nghỉ Tết 2026
- 04:48 Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland
- 05:41 Người Greenland biểu tình, phản đối ý tưởng sáp nhập của ông Trump
- 06:29 Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích, nghi đâm vào núi
- 07:17 Lãnh tụ Iran nói hàng nghìn người chết trong biểu tình