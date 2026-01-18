Điểm tin
Điểm tin 17h: Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh | Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland
Chủ nhật, 18/1/2026, 16:59 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh | Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland

Cầu Cần Giờ, Cát Lái xóa thế 'lụy phà' 2 cửa ngõ TP HCM; Lãnh tụ Iran nói hàng nghìn người chết trong biểu tình...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh | Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế loạt nước châu Âu đến khi sở hữu Greenland