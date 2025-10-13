Điểm tin 17h: DJ Ngân 98 bị bắt | VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm

Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai; Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết...