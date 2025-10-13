Thứ hai, 13/10/2025, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 17h: DJ Ngân 98 bị bắt | VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm
Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai; Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 DJ Ngân 98 bị bắt
- 01:55 Lời khai của DJ Ngân 98
- 02:36 Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai
- 03:41 Tổng Bí thư: Đất nước đã 'hàng thẳng, lối thông' để bước đều vào kỷ nguyên mới
- 05:29 Tài xế bị bắn trong vụ nữ sinh Vĩnh Long 'thương tật 90%, mất nhận thức'
- 06:41 VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm
- 07:56 Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết
- 09:20 Hamas trao trả toàn bộ con tin còn sống cho Israel