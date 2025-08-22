Thứ sáu, 22/8/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Điểm chuẩn đại học lên mức 30 | Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h
Đề xuất tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập; Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời...
- 00:12 Điểm chuẩn đại học lên mức 30
- 01:33 Đề xuất tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập
- 02:38 Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời
- 03:39 Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h
- 04:36 Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà sắp ra tòa
- 05:23 Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông
- 06:27 Chiêu giấu 113 kg vàng, hàng triệu USD của đường dây buôn lậu
- 07:36 Công an: Lao xe 'thông chốt bảo vệ' A80 là hành vi manh động
- 08:22 Cháy hàng chục căn nhà trong chợ ở Cà Mau
- 09:09 Giám đốc ngân hàng ở TP HCM bị bắt vì liên quan 'bí mật công tác'
- 10:17 Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt
