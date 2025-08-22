Thứ sáu, 22/8/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hai thanh niên tông cảnh sát trọng thương bị điều tra tội Giết người | Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h
Quân đội Trung Quốc sẽ đến Việt Nam tham gia diễu binh vào cuối tháng 8; Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Quân đội Trung Quốc sẽ đến Việt Nam tham gia diễu binh vào cuối tháng 8
- 01:28 Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Quốc phòng
- 01:47 Hai thanh niên tông cảnh sát trọng thương bị điều tra tội Giết người
- 02:35 Hai cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khai trừ Đảng
- 03:29 Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở Gaza
- 04:38 Cựu tổng thống Sri Lanka bị bắt
- 05:58 Điểm chuẩn đại học lên mức 30
- 07:19 Đề xuất tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập
- 08:24 Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời
- 09:24 Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h
- 10:22 Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà sắp ra tòa
- 11:09 Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông
- 12:13 Chiêu giấu 113 kg vàng, hàng triệu USD của đường dây buôn lậu
- 13:21 Công an: Lao xe 'thông chốt bảo vệ' A80 là hành vi manh động
- 14:08 Cháy hàng chục căn nhà trong chợ ở Cà Mau
- 14:55 Giám đốc ngân hàng ở TP HCM bị bắt vì liên quan 'bí mật công tác'
- 16:03 Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt
Xem tiếp
×
Điểm tin 21h: Hai thanh niên tông cảnh sát trọng thương bị điều tra tội Giết người | Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h