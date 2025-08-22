Điểm tin 21h: Hai thanh niên tông cảnh sát trọng thương bị điều tra tội Giết người | Metro đi Cần Giờ dự kiến có tốc độ 350 km/h

Quân đội Trung Quốc sẽ đến Việt Nam tham gia diễu binh vào cuối tháng 8; Chứng khoán giảm mạnh theo áp lực chốt lời...