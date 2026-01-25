Chủ nhật, 25/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đề xuất thí điểm các tuyến phố cảnh quan trung tâm Hà Nội | Hàng chục nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lịch sử
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia; Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán mà không đạt thỏa thuận...
- 00:12 12 lãnh đạo bộ ngành được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16
- 01:38 Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia
- 02:56 Đề xuất thí điểm các tuyến phố cảnh quan trung tâm Hà Nội
- 04:18 Trạm dừng cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khai thác ngày 26/1
- 05:13 Tai nạn ôtô trên quốc lộ lên Đà Lạt, hai người chết
- 05:50 Hàng chục nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lịch sử
- 07:11 Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán mà không đạt thỏa thuận