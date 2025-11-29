Điểm tin
Điểm tin 17h: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng | Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng
Thứ bảy, 29/11/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng | Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng

Bão Koto còn cấp 9, hướng Gia Lai - Đăk Lăk; Hong Kong để tang ba ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng | Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng