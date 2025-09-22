Điểm tin
Điểm tin 17h: Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể | Đề xuất chủ sàn bán lẻ online định danh người bán qua VNeID
Thứ hai, 22/9/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể | Đề xuất chủ sàn bán lẻ online định danh người bán qua VNeID

Bổ sung vốn cho 13 bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp bộ máy; Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa...

