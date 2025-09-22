Thứ hai, 22/9/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể | Đề xuất chủ sàn bán lẻ online định danh người bán qua VNeID
Bổ sung vốn cho 13 bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp bộ máy; Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa...
- 00:12 Bổ sung vốn cho 13 bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp bộ máy
- 01:14 Đề xuất giao dịch tài khoản ngân hàng, đời tư là dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- 02:53 Đề xuất chủ sàn bán lẻ online định danh người bán qua VNeID
- 04:03 Hà Nội sẽ xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch
- 05:08 Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể
- 06:14 Ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
- 07:01 Giá tiền ảo Pi lần đầu xuống dưới 0,2 USD
- 08:08 Thủ tướng chúc mừng Đức Phúc vô địch Intervision
- 09:00 Philippines 'chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất' khi siêu bão Ragasa áp sát
- 10:02 Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa
- 11:09 Israel phóng tên lửa vào Lebanon, 4 công dân Mỹ thiệt mạng
