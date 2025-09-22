Thứ hai, 22/9/2025, 21:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ phá sản | Chuyên gia khoa học công nghệ được cấp căn hộ, phương tiện
Thủ tướng: 'Nhà trên 100 triệu đồng mỗi m2, người dân sao có tiền mua'; Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực còn một ngày;...
- 00:12 Thủ tướng: 'Nhà trên 100 triệu đồng mỗi m2, người dân sao có tiền mua'
- 01:10 Tư lệnh Cảnh sát biển giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
- 01:53 Chuyên gia khoa học công nghệ được cấp căn hộ, phương tiện
- 03:27 Đề xuất bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ phá sản
- 04:35 Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực còn một ngày
- 05:23 Đàn em Mr Pips khai thuê siêu xe, tỏ ra giàu để 'truyền cảm hứng' cho nhân viên
- 07:55 Bổ sung vốn cho 13 bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp bộ máy
- 08:57 Đề xuất chủ sàn bán lẻ online định danh người bán qua VNeID
- 10:06 Đề xuất giao dịch tài khoản ngân hàng, đời tư là dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- 11:45 Đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập, giải thể
- 12:52 Đề xuất doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ
- 13:39 Ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
- 14:26 Thủ tướng chúc mừng Đức Phúc vô địch Intervision
- 15:18 Hà Nội sẽ xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch
- 16:23 Giá tiền ảo Pi lần đầu xuống dưới 0,2 USD
- 17:31 Philippines 'chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất' khi siêu bão Ragasa áp sát
- 18:33 Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa
- 19:40 Thái Lan điều 1.400 cảnh sát chống bạo động đến biên giới với Campuchia
- 20:52 Israel phóng tên lửa vào Lebanon, 4 công dân Mỹ thiệt mạng
