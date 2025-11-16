Điểm tin
Điểm tin 17h: Đà Nẵng tiếp diễn nguy cơ sạt trượt | Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công dự án Olympic
Chủ nhật, 16/11/2025, 17:10 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Đà Nẵng tiếp diễn nguy cơ sạt trượt | Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công dự án Olympic

Trung Quốc điều tàu áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản; Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2;...

Diễm Hạnh

