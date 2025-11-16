Chủ nhật, 16/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đà Nẵng tiếp diễn nguy cơ sạt trượt | Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công dự án Olympic
Trung Quốc điều tàu áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản; Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2;...
- 00:11 Chủ tịch Khánh Hòa được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP Huế
- 00:43 Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công dự án Olympic trong tháng 12
- 01:33 Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2
- 02:15 Giá chung cư mới ở tỉnh ven đắt ngang Thủ đô
- 03:01 Quang Liêm 'trở về từ cõi chết' ở World Cup cờ vua
- 03:55 Cháy ôtô đỗ trong chung cư ở TP HCM
- 04:40 Biểu tình lớn tại Mexico sau vụ thị trưởng bị bắn chết
- 05:35 Trung Quốc điều tàu áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản