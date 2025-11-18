Điểm tin
Thứ ba, 18/11/2025, 17:19 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Chính phủ đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất | Đại biểu Quốc hội: Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng

Sẽ nổ mìn phá khối đá hàng trăm tấn chắn đèo Khánh Lê; Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp;...

Diễm Hạnh

