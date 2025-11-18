Thứ ba, 18/11/2025, 17:19 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Chính phủ đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất | Đại biểu Quốc hội: Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
Sẽ nổ mìn phá khối đá hàng trăm tấn chắn đèo Khánh Lê; Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp;...
- 00:12 Chính phủ đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
- 01:14 Đại biểu Quốc hội: Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
- 02:07 Sẽ nổ mìn phá khối đá hàng trăm tấn chắn đèo Khánh Lê
- 03:05 Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp
- 03:56 Cú 'bắt tay' tạo doanh thu khống 2.350 tỷ đồng của Shark Thủy
- 05:15 Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm của Mailisa
- 06:12 'Thu thuế 0,1% khó ngăn đầu cơ vàng'
- 07:38 Vàng miếng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng
- 08:40 Trung Quốc chi hơn tỷ USD mua tôm Việt Nam
- 09:28 Phạm nhân nổ súng tẩu thoát trước cửa tòa án Campuchia
- 10:08 Xác định 34 đội dự World Cup 2026