Thứ bảy, 15/11/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Cháy tầng 12 chung cư ở TP HCM | Trung Quốc khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản
Giá vàng thế giới lao dốc; Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc
- 01:01 Tổng Bí thư: Loại bỏ người 'cục bộ, địa phương' khi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
- 01:47 Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh làm Phó bí thư Thái Nguyên
- 02:41 Ngân sách dành 95.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ năm 2026
- 03:25 18.000 tỷ đồng bơm vào dự án 1.000 ha ven sông Đồng Nai
- 04:03 Xây thêm cầu vượt sông Sài Gòn trên Vành đai 3 TP HCM
- 05:00 Cháy tầng 12 chung cư ở TP HCM
- 05:37 63 dự án bất động sản 'dính' đất nông nghiệp ở TP HCM được tháo gỡ
- 06:32 Ca ung thư ở Việt Nam tăng nhanh
- 07:19 Xuân Cầu Holdings làm dự án hơn 10.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh
- 08:02 Giá vàng thế giới lao dốc
- 08:54 Trung Quốc khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản
- 09:40 Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho hàng loạt nông sản