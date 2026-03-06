Thứ sáu, 6/3/2026, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Cây xăng bán nhỏ giọt, treo biển hết hàng | ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'
Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu tháng 3 được bảo đảm; Iran trì hoãn công bố tân Lãnh tụ Tối cao 'do lo ngại an ninh'...
- 00:12 Cây xăng bán nhỏ giọt, treo biển hết hàng
- 00:58 Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu tháng 3 được bảo đảm
- 01:44 Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 21 triệu đồng
- 02:38 ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'
- 03:37 Thêm nhiều ca nghi ngộ độc bánh mì ở TP HCM, tổng số lên 94
- 04:21 Hà Nội dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường trong phạm vi hai 'siêu dự án'
- 05:14 Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4
- 05:54 Thái Lan bắt 94 người Việt trong đường dây cá độ
- 06:44 Iran trì hoãn công bố tân Lãnh tụ Tối cao 'do lo ngại an ninh'