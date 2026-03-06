Thứ sáu, 6/3/2026, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: VN-Index mất hơn 40 điểm | Gần 300 thuyền viên Việt Nam đang ở vùng biển Trung Đông
Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu; Iran trì hoãn công bố tân Lãnh tụ Tối cao 'do lo ngại an ninh'...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 VN-Index mất hơn 40 điểm
- 01:24 Gần 300 thuyền viên Việt Nam đang ở vùng biển Trung Đông
- 02:27 Cục CSGT khuyến cáo tài xế giảm tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
- 03:17 Mỹ khôi phục quan hệ với Venezuela
- 04:14 Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu
- 05:26 24 bang kiện thuế nhập khẩu 10% của ông Trump
- 06:50 Cây xăng bán nhỏ giọt, treo biển hết hàng
- 07:36 Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu tháng 3 được bảo đảm
- 08:22 Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 21 triệu đồng
- 09:16 ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'
- 10:15 Thêm nhiều ca nghi ngộ độc bánh mì ở TP HCM, tổng số lên 94
- 10:59 Hà Nội dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường trong phạm vi hai 'siêu dự án'
- 11:52 Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4
- 12:32 Thái Lan bắt 94 người Việt trong đường dây cá độ
- 13:22 Iran trì hoãn công bố tân Lãnh tụ Tối cao 'do lo ngại an ninh'