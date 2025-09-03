Thứ tư, 3/9/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng | Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ
Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang...
- 00:12 'Cuba tự hào có Việt Nam là quốc gia anh em'
- 01:04 Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang
- 02:31 Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ
- 03:12 Ông Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
- 04:02 Ông Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
- 05:00 Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng
- 05:46 Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ
- 06:46 Giá vàng miếng tăng gần 3 triệu đồng một lượng
- 07:52 Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít
- 08:39 Ông Putin cảm ơn ông Kim điều quân đến Kursk
- 09:18 Ông Trump giục Tòa án Tối cao sớm ra phán quyết về thuế quan
- 10:09 Quyền Thủ tướng Thái Lan xin giải tán quốc hội
- 10:54 Nga, Ukraine tập kích nhau trong đêm
