Điểm tin
Điểm tin 17h: Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng | Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ
Thứ tư, 3/9/2025, 17:01 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng | Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ

Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng | Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ