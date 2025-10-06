Thứ hai, 6/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bắt nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai | Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn ở trung du, miền núi phía Bắc
Thanh Hóa có 4 tân giám đốc sở, ngành; Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn ở trung du, miền núi phía Bắc
- 01:37 Trường học ở Quảng Ngãi hư hỏng sau 24 trận động đất
- 02:25 Công an thông tin vụ bắt nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai
- 03:26 252 người nghiện trốn trại ở An Giang bị bắt
- 04:19 Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt
- 05:48 Thanh Hóa có 4 tân giám đốc sở, ngành
- 06:52 Đề nghị phong tặng Anh hùng cho vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài
- 07:50 Khai mạc Hội nghị Trung ương 13
- 08:50 Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng