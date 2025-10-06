Điểm tin
Điểm tin 17h: Bắt nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai | Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn ở trung du, miền núi phía Bắc
Thứ hai, 6/10/2025, 16:55 (GMT+7)

Thanh Hóa có 4 tân giám đốc sở, ngành; Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt...

