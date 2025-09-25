Thứ năm, 25/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít
Chủ tịch TP HCM: Sẽ kiểm điểm lãnh đạo phường xã chậm giải phóng mặt bằng; Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù vì thâu tóm đất 'vàng' ở Sài Gòn...
- 00:13 Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 01:28 Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít
- 02:30 Tổng Bí thư: Từng đạo luật phải hướng đến sự ấm no của nhân dân
- 03:30 Chủ tịch TP HCM: Sẽ kiểm điểm lãnh đạo phường xã chậm giải phóng mặt bằng
- 04:38 Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù vì thâu tóm đất 'vàng' ở Sài Gòn
- 05:46 Dự kiến thầy cô vi phạm dạy thêm bị phạt đến 20 triệu đồng
- 06:59 Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu một ngày
- 08:03 Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50% mức khởi điểm
- 09:03 Đình chỉ công tác hiệu trưởng sau tố cáo thực phẩm 'bẩn' vào bữa ăn bán trú
- 09:50 16 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài
- 10:43 TP HCM nghiên cứu phạt lao động công ích người vi phạm giao thông
- 11:46 Xe goòng rơi xuống sườn núi, 7 nhà sư tử nạn