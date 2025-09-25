Điểm tin
Thứ năm, 25/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít

Chủ tịch TP HCM: Sẽ kiểm điểm lãnh đạo phường xã chậm giải phóng mặt bằng; Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù vì thâu tóm đất 'vàng' ở Sài Gòn...

Diễm Hạnh

Nội dung chính

