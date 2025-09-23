Thứ ba, 23/9/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Ragasa giảm cấp nhanh | Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI
Hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Hong Kong; 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập...
- 00:13 Hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Hong Kong
- 01:42 Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm
- 03:08 Sun PhuQuoc Airways dự kiến bay chuyến đầu tiên từ 1/11
- 04:05 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập
- 05:20 Cần có biện pháp xử lý với học sinh 'lệch chuẩn quá lớn'
- 06:08 Đề xuất hạn chế bán hàng tràn lan trên vỉa hè, lề đường
- 07:13 Cụ ông lạc 5 ngày trong rừng Đà Lạt được cứu
- 08:01 Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Thái Nguyên
- 08:34 Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI
