Điểm tin 17h: Bão Matmo mạnh lên cấp 11 | Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên
Cán bộ, công chức không đáp ứng nhiệm vụ sẽ bị cho nghỉ; TP Huế có tân Bí thư.
- 00:12 Bão Matmo mạnh lên cấp 11, đêm mai ảnh hưởng Bắc Bộ
- 01:12 Cán bộ, công chức không đáp ứng nhiệm vụ sẽ bị cho nghỉ
- 02:10 TP Huế có tân Bí thư
- 02:55 Tổng Bí thư: Lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu
- 03:50 Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt
- 04:43 Cháy lớn tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán
- 05:31 Gần 1.600 căn nhà xã hội của Vingroup sắp mở bán ở Thanh Hóa
- 06:30 AEON xây trung tâm thương mại đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- 07:18 Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên