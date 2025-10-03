Thứ sáu, 3/10/2025, 17:12 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông | Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM
Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng; Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp...
- 00:13 Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông
- 01:21 51 người chết, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão Bualoi
- 02:02 Xem xét đề xuất loại bỏ tên bão Bualoi
- 03:03 Đánh cắp, mua bán hàng triệu dữ liệu người mua điện, thông tin phụ huynh
- 04:03 Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM
- 05:05 Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng
- 06:03 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030
- 06:51 Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Gia Lai
- 07:44 Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang
- 08:19 Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp
- 09:00 Chứng khoán kết tuần trong sắc đỏ
- 10:04 Bitcoin lên lại mốc 120.000 USD