Điểm tin 17h: Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông | Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM

Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng; Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp...