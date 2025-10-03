Điểm tin
Điểm tin 17h: Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông | Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM
Thứ sáu, 3/10/2025, 17:12 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông | Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM

Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng; Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông | Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM