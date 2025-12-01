Điểm tin 17h: Bão Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Không khí mức 'rất xấu', hại phổi như hút thuốc lá

Đặc khu Hoàng Sa lần đầu có chủ tịch là nữ; Robot hoàn thành đào ngầm gần 4 km dưới lòng Hà Nội...