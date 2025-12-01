Thứ hai, 1/12/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Không khí mức 'rất xấu', hại phổi như hút thuốc lá
Đặc khu Hoàng Sa lần đầu có chủ tịch là nữ; Robot hoàn thành đào ngầm gần 4 km dưới lòng Hà Nội...
- 00:12 Bão Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 02:00 Tổng Bí thư bắt đầu thăm Lào
- 02:56 Đặc khu Hoàng Sa lần đầu có chủ tịch là nữ
- 03:38 Vùng cao Nghệ An xuất hiện băng giá
- 04:39 Không khí mức 'rất xấu', hại phổi như hút thuốc lá
- 05:53 Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca của 'Sông quê' qua đời
- 06:44 Cháy ở Nhà máy bia Hà Nội
- 07:29 Robot hoàn thành đào ngầm gần 4 km dưới lòng Hà Nội
- 08:42 'Không có chuyện ký khống vụ chi tiền hỗ trợ A80'