Thứ hai, 1/12/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% | Nhiều ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư
Thủy điện Sông Ba Hạ thay người điều hành; Phú Quốc đảo lộn vì sự cố cáp ngầm gây mất điện;....
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% để tiến tới miễn viện phí toàn dân
- 02:03 Khai báo một lần cho tất cả dịch vụ công
- 03:28 Nhiều ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư
- 04:27 Thủy điện Sông Ba Hạ thay người điều hành
- 05:45 Phú Quốc đảo lộn vì sự cố cáp ngầm gây mất điện
- 06:58 Bão Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 08:46 Tổng Bí thư bắt đầu thăm Lào
- 09:41 Đặc khu Hoàng Sa lần đầu có chủ tịch là nữ
- 10:24 Vùng cao Nghệ An xuất hiện băng giá
- 11:24 Không khí mức 'rất xấu', hại phổi như hút thuốc lá
- 12:39 Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca của 'Sông quê' qua đời
- 13:30 Cháy ở Nhà máy bia Hà Nội
- 14:14 Robot hoàn thành đào ngầm gần 4 km dưới lòng Hà Nội
- 15:28 'Không có chuyện ký khống vụ chi tiền hỗ trợ A80'