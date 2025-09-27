Thứ bảy, 27/9/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Bualoi vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m | Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới
Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026; Thái Lan, Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới...
- 00:12 Bão vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m
- 01:07 Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026
- 02:02 Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện Đề án tiền lương
- 02:52 Dự kiến cho sinh viên quốc tế ở Việt Nam làm thêm 20 giờ/tuần
- 03:34 Xuất khẩu dệt may, nội thất, thủy sản vào Mỹ chịu áp lực cuối năm
- 04:26 Khởi công đường liên cảng kết nối sân bay Long Thành
- 05:09 Tổng Thư ký Quốc hội làm Bí thư TP Cần Thơ
- 05:57 Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị 28-30 năm tù
- 06:47 Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới, phá thế độc tôn của Trung Quốc
- 07:25 Thái Lan, Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới
- 08:05 Dư luận Malaysia phẫn nộ và xấu hổ sau án cấm của FIFA
- 08:51 Trung Quốc siết xuất khẩu xe điện