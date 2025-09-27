Điểm tin 17h: Bão Bualoi vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m | Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026; Thái Lan, Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới...