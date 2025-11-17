Thứ hai, 17/11/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bán xăng sinh học E10 từ tháng 6/2026 | Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành
TP HCM có tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; TP HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong 'Dinh chú Hỏa'...
- 00:13 Chủ tịch Nghệ An được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
- 01:02 Chủ tịch Đồng Tháp được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Vĩnh Long
- 02:00 TP HCM có tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy
- 03:13 Đề xuất Bộ Công an nắm quyền quản lý địa chỉ IP, chứng chỉ mạng
- 04:34 Xăng sinh học E10 được bán trên cả nước từ tháng 6/2026
- 05:56 TP HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong 'Dinh chú Hỏa'
- 06:56 Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành
- 08:02 Kiến nghị đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết
- 08:59 Lũ tràn về đô thị Huế
- 09:38 Thái Lan bác thông tin 'sắp tấn công Campuchia'