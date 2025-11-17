Điểm tin
Điểm tin 17h: Bán xăng sinh học E10 từ tháng 6/2026 | Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành
Thứ hai, 17/11/2025, 17:05 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Bán xăng sinh học E10 từ tháng 6/2026 | Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành

TP HCM có tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; TP HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong 'Dinh chú Hỏa'...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Bán xăng sinh học E10 từ tháng 6/2026 | Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành